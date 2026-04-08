حرس الثورة: قواتنا المُسلَّحة على أهبة الاستعداد للرَّدِّ على أي خطأ جديد

وجَّه حرس الثورة في إيران رسالةً للشعب الإيراني عقب إعلان وقف إطلاق النَّار وفقًا للبنود التي طرحتها إيران، محققةً نصراً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وقال حرس الثورة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن "حضوركم الصادق والمذهل طوال أربعين ليلة متواصلة في شوارع الوطن الإسلامي الإيراني قد صنع ملحمة تاريخية لا مثيل لها، وخلق فخرًا استثنائيًا في تاريخ هذه الأرض العريقة والعالم المعاصر".

وأضاف "لقد جسّدتم الإخلاص والجهاد والتضحية والبصيرة والرؤية العالية والفهم العميق، مقرونةً بالوحدة والوفاء والعشق للولاية. وقد قام أبناؤكم وخدّامكم المجاهدون في الحرس الثوري والبسيج، بفضل الله تعالى وبدعمكم، بالرد على وقاحة العدو، وأدّوا حق الرد في الليلة الماضية".

وأشار حرس الثورة إلى أنه في الموجة المئة من عملية «الوعد الصادق 4» وتحت شعار «يا فاطمة الزهراء»، تم استهداف أكثر من 25 هدفًا استراتيجيًا للعدو، شملت 13 منشأة طاقة وخطوط نقل نفط مرتبطة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني، و10 أهداف عسكرية وأمنية ولوجستية، إضافة إلى عدة أهداف تكنولوجية وبنى تحتية، وتم توجيه ضربات قاصمة لهم.

وأهدى حرس الثورة هذه العملية إلى المرشد الإيراني الشهيد علي خامنئي، استهدفت خلالها قوات الجو-فضاء في الحرس الثوري مواقع العدو من سواحل البحر المتوسط حتى شرق شبه الجزيرة العربية بنيران كثيفة.

وتابع "ليعلم العدو أن الاعتداء على بنى إيران التحتية ستكون له عواقب وخيمة".

وذكر حرس الثورة أبرز الأهداف التي تم ضربها بالصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيّرة، وهي: مصفاة ومنشآت شركة «شيفرون» الأمريكية في رأس الجعيمة بالسعودية، ومنشآت «إكسون موبيل» و«داو كيميكال» في الجبيل، ومنشآت نفطية في ينبع على البحر الأحمر بطاقة 250 ألف برميل يوميًا، ومنشآت حبشان وخط أنابيب دبي–الفجيرة، و منشآت «إكسون موبيل» في رأس لفان بقطر".

كما استهدف حرس الثورة في العملية، "منشآت «بابكو» في البحرين، ومصفاة «داس» في الإمارات، ومنشآت نفطية في الفجيرة بسعة تخزين مليون متر مكعب، و مصفاة الأحمدي في الكويت، وشركة غاز «دولفين» في قطر".

وأعلن استهداف جزيرة نفطية بطاقة 750 ألف برميل يوميًا، و مصفاة «ساتورب»، ومصفاة «منيفة»، ومراكز تكنولوجية متقدمة في بئر السبع، ومراكز استخبارات في أبراج عزرائيلي والماس، والقيادة المركزية الأمريكية في الأزرق بالأردن، ومطار بن غوريون، و مصفاة حيفا، و المقرات الحكومية للكيان في القدس المحتلة".



وبالتزامن، استهدفت القوة البحرية للحرس الثوري، مع استمرار السيطرة الذكية على مضيق هرمز، الأهداف التالية: إصابة السفينة الهجومية LHA-7 بصواريخ كروز، وإصابة حاملة الطائرات CVN-74 بطائرات مسيّرة، ومصنع طائرات مسيّرة تابع للكيان الصهيوني في الإمارات، و منشآت نفطية أمريكية في الكويت، و قاعدة أمريكية في «علي السالم» بالكويت.

وأكد حرس الثورة أن القوات على أهبة الاستعداد، واضعةً أيديها على الزناد، ومستندة إلى خبرات حروب سابقة، للرد على أي خطأ جديد من العدو بحزم أشد.

وختمت بيانها بالقول "لقد شاهد شركاء أمريكا في المنطقة عجزها وعجز الكيان الصهيوني، وعليهم أن يعتبروا ويتوقفوا عن التعاون مع أعداء الأمة، العدو دائمًا مخادع، ولا ثقة بوعوده، وأي اعتداء سيُقابل بردّ أشد".

