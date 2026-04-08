حزب الله: غير وارد بالنسبة لنا تكرار سيناريو اتفاق 2024

قال مصدر قيادي في حزب الله، إنه أوقف إطلاق النار من جانبه فجر يوم الأربعاء، إفساحًا لمشاورات الهدنة، عقب إبلاغه بأن لبنان جزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، "لا تواصل من الحزب رسميا لتنسيق الموقف مع الدولة اللبنانية"، مؤكدًا أنه من غير الوارد بالنسبة لحزب الله تكرار سيناريو اتفاق 2024.

وتابع "سنتخذ موقفنا وفقا للاتصالات ولن ننتظر طويلا في حال استمرار الخروقات".

وفي تصريحات منفصلة، قال مسؤول قيادي في حزب الله إن "إسرائيل" خاب أملها من تحقيق أهداف العدوان وتريد إسقاط الاتفاق، مؤكدًا أن حزب الله يعطي فرصة للدول التي أنجزت الاتفاق لإلزام "إسرائيل" به.

وشدد على أن المقاومة لن تقبل أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية كما كانت قبل هذه المعركة، مشيرًا إلى أن هناك ترقب لنتائج الاتصالات التي تجري و"نبني على الأمر مقتضاه".

وفجر اليوم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن إيران بدعم جبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، "حققت نصراً عظيماً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بعد فشل القوات الأميركية والإسرائيلية في تحقيق أهدافهما العسكرية وفرض السيطرة على إيران"، مؤكداً أن الضربات القاسية التي وجهت للعدو ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للبشرية.

واعترفت صحيفة "معاريف" العبرية أنّ "إسرائيل" خسرت المعركة في الساحة اللبنانية، لافتةً إلى أنّ إيران لم تقطع علاقتها بحزب الله، وأنّ وقف إطلاق النار سيشمل لبنان من دون أن يتضمّن نزع سلاحه.

ورأت الصحيفة أنّ "إيران ووكلاءها يبدون الطرف الوحيد الذي يخرج منتصراً من هذه المواجهة"، معتبرةً أنّ "إسرائيل" والولايات المتحدة "خسرتا الحرب بشكل كبير".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن العدوان الإسرائيلي الموسّع على لبنان الذي بدأ في 2 مارس/ آذار الماضي، أسفر عن استشهاد 1530 شخصا وإصابة 4812 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

