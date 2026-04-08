نعيم: وقف النار بناءً على المقترح الإيراني خطوة كبيرة نحو تراجع الهيمنة الأمريكية

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، إن وقف إطلاق النَّار بناءً على المقترح الإيراني وقبول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب به، قطعاً خطوة كبيرة نحو تراجع للهيمنة الأمريكية في المنطقة وعلى طريق زوال كيان الاحتلال قريبًا.

وأضاف نعيم في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، "انتصرت إرادة الشعوب الحرة المستعدة لدفع أثمان الحرية والاستقلال"، مؤكدًا أنه انتصارٌ كبير لفلسطين.

ومن جهتها، حيَّت "حماس" الصمود العظيم للجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبًا، مشيرة إلى قدرتهم على كسر إرادة العدو الصهيوني الأمريكي ومنعه من تحقيق أهدافه في هذا العدوان الهمجي.

وأكدت أن هذه المنطقة بكل تكويناتها هي لشعوبها الأصلية، داعيًا إلى تعزيز حالة الوحدة والتضامن والتكامل بين الشعوب لمنع قوى الاستعمار الخارجية من الاستيلاء عليها، وسرقة ثرواتها، وتبديل هويتها الحضارية.

وفجر اليوم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن إيران بدعم جبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، "حققت نصراً عظيماً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بعد فشل القوات الأميركية والإسرائيلية في تحقيق أهدافهما العسكرية وفرض السيطرة على إيران"، مؤكداً أن الضربات القاسية التي وجهت للعدو ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للبشرية.

