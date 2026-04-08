تراجع النفط 14 بالمئة بعد إعلان هدنة ترامب مع إيران

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

08 ابريل 2026 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
سعر خام برنت هبط 13.30 بالمئة إلى 94 دولارا للبرميل (أرشيف)

تراجعت أسعار النفط بنحو 14 بالمئة، الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على وقف الهجمات على إيران لمدة أسبوعين.

وهبط سعر خام برنت 13.30 بالمئة إلى 94 دولارا للبرميل في تعاملات الأربعاء، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 96 دولارا متراجعا بـ14 بالمئة مع حلول الساعة 05.30 بتوقيت غرينتش.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم، جراء التراجع الحاد بمرور ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الذي قيدت طهران الملاحة فيه.

وفجر الأربعاء، أعلن ترامب الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، ورهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز الذي يمر عبره عادة 20 بالمئة من النفط العالمي، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة بنهاية الثلاثاء كان قد منحها الأحد لطهران من أجل إعادة فتح المضيق والقبول باتفاق، متوعدا بتدمير “حضارة بأكملها”، في إشارة إلى إيران.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقف إطلاق نار من الجانبين”.

واعتبر أن وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لإتمام “اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط”، حيث “تم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران”.

المصدر / وكالات
تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة