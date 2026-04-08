عراقجي: العبور الآمن عبر "هرمز" سيكون متاحًا بالتنسيق مع قواتنا المسلحة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قوات إيران المسلحة ستوقف عملياتها الدفاعية في حال توقّف الهجمات ضد البلاد.

وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، يوم الأربعاء، إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون متاحاً لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومع مراعاة القيود الفنية.

وأوضح أن هذا الإعلان يأتي نيابةً عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مستجيباً للطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، وبما يتوافق مع قبول الولايات المتحدة الإطار العام لمقترح إيران ذي النقاط العشر كأساس للتفاوض، إلى جانب طلب واشنطن إجراء المفاوضات استناداً إلى مقترحها ذي النقاط الخمس عشرة.

وتوجه بالشكر إلى قيادة باكستان على جهودها الدؤوبة والمخلصة الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

اقرأ أيضًا: إيران: واشنطن أُجْبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها

وفجر اليوم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن إيران بدعم جبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، "حققت نصراً عظيماً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بعد فشل القوات الأميركية والإسرائيلية في تحقيق أهدافهما العسكرية وفرض السيطرة على إيران"، مؤكداً أن الضربات القاسية التي وجهت للعدو ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للبشرية.

وتوجه المجلس إلى أبناء الشعب الإيراني معلناً النصر قائلاً: "نُحيطكم علماً بأن العدو، في حربه الجائرة وغير القانونية والإجرامية ضد الشعب الإيراني، قد مُني بهزيمة تاريخية ساحقة لا يمكن إنكارها".

وفجر اليوم، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين، شرط موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وجاء هذا القرار بناءً على المحادثات التي أجراها مع رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، اللذين طلبا منه ما سمّاه "تأجيل القوة التدميرية المقررة ضد إيران".

وأكد ترامب أن هذا القرار يمثل وقف إطلاق النار من الجانبين، زاعماً أن "القوات الأميركية حققت جميع الأهداف العسكرية". وأضاف أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي للسلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في منطقة "الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه تلقى مقترحاً من 10 نقاط من الجانب الإيراني، معرباً عن اعتقاده أنه يمثل أساساً عملياً يمكن البناء عليه في المفاوضات.

