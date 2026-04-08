التلفزيون الإيراني يعلن تفاصيل المفاوضات الإيرانية – الأمريكية في إسلام آباد

أعلن التلفزيون الإيراني إجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم 10 نيسان/أبريل الجاري.

وأوضح التلفزيون الإيراني، فجر يوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم خلال مدة أقصاها 15 يوماً استكمال هذه التفاصيل بما يضمن تثبيت ما تحقق من انتصار ميداني لإيران على الصعيد السياسي من خلال المفاوضات.

وتتضمن الشروط العشرة التي أجبرت الولايات المتحدة على قبولها، بحسب التلفزيون الإيراني: الامتناع عن أي أعمال عدوانية، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، ورفع جميع العقوبات الأولية، ورفع جميع العقوبات الثانوية، وإنهاء كافة قرارات مجلس الأمن، وإنهاء جميع قرارات مجلس المحافظين، ودفع تعويضات لإيران، وسحب القوات القتالية الأميركية من المنطقة، ووقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها ضد المقاومة الإسلامية في لبنان.

ومن جهته، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن إيران، بدعم جبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، "حققت نصراً عظيماً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بعد فشل القوات الأميركية والإسرائيلية في تحقيق أهدافهما العسكرية وفرض السيطرة على إيران"، مؤكداً أن الضربات القاسية التي وجهت للعدو ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للبشرية.

وفجر اليوم، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين، شرط موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وجاء هذا القرار بناءً على المحادثات التي أجراها مع رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، اللذين طلبا منه ما سمّاه "تأجيل القوة التدميرية المقررة ضد إيران".

وأكد ترامب أن هذا القرار يمثل وقف إطلاق النار من الجانبين، زاعماً أن "القوات الأميركية حققت جميع الأهداف العسكرية".

وأضاف أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي للسلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في منطقة "الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه تلقى مقترحاً من 10 نقاط من الجانب الإيراني، معرباً عن اعتقاده أنه يمثل أساساً عملياً يمكن البناء عليه في المفاوضات. وشدد على أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران تم الاتفاق عليها، وأن فترة الأسبوعين ستتيح الفرصة لإتمام الاتفاق وإبرامه بصورته النهائية.

المصدر / فلسطين أون لاين