ترامب يعلن وقف الهجمات على إيران لمدة أسبوعين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي تمهيداً للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": “بناءً على المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، واللذين طلبا عدم استخدام القوة التدميرية ضد إيران الليلة، وبشرط موافقة طهران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجوم لمدة أسبوعين”.

وشدد على أن هذه الخطوة تمثل “وقفاً لإطلاق النار من الجانبين”، مضيفاً أن واشنطن تلقت “مقترحاً من 10 نقاط من إيران” وتعتبره أساساً قابلاً للتفاوض. وأشار إلى أن “جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران تم الاتفاق بشأنها”، لافتاً إلى تحقيق “تقدم كبير نحو اتفاق نهائي يفضي إلى سلام طويل الأمد”.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه وبناءً على توجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وموافقة المجلس، تقرر المضي نحو مفاوضات في إسلام آباد، لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.

وأوضح المجلس أن القرار يأتي في ظل ما وصفه بـ“تفوق إيران في ساحة المعركة”، و”عجز العدو عن تنفيذ تهديداته”، إضافة إلى “القبول الرسمي بجميع المطالب المشروعة للشعب الإيراني”، تمهيداً للدخول في مفاوضات سياسية عقب استكمال الترتيبات النهائية.

وأضاف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن من أبرز بنود التفاهم المقترح: إنشاء بروتوكول مرور آمن في مضيق هرمز يضمن سيطرة إيران وفق الاتفاق، ودفع تعويضات كاملة لإيران بحسب التقديرات، ورفع جميع العقوبات الأولية والثانوية، إضافة إلى إلغاء قرارات مجلس الحكام ومجلس الأمن ذات الصلة، وتحرير كافة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وأشار إلى أن اعتماد هذه البنود ضمن قرار ملزم عن مجلس الأمن الدولي سيحوّلها إلى قانون دولي ملزم، معتبراً ذلك “انتصاراً دبلوماسياً مهماً للشعب الإيراني”.

وفي السياق، نقلت شبكة CNN عن مصدر أميركي، أن إسرائيل مشمولة في اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها وافقت خلال فترة التهدئة على وقف هجماتها ضد إيران.