الصحة العالميَّة: تعليق عمليات الإجلاء الطبي من غزة حتى إشعار آخر

ترامب يهدّد بإبادة حضارة إيران بأكملها الليلة إذا لم تبرم اتفاقاً

أوتشا: نصف مليون بغزة يواجهون العطش مع نقص جهود الإغاثة

من الرّضع إلى المُسنّين.. دواء مُحاصَر ووجع يتفاقم في غزة

إيران تنتظر رد الفيفا بشأن تغيير مكان إقامة مبارياتها في كأس العالم

تعليق إجلاء جرحى غزة عبر معبر رفح لليوم الثاني

بن غفير يهدد النجم المغربي زياش بسبب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الإيراني: 14 مليون إيراني تطوعوا للتضحية بأرواحهم في الحرب

10 قتلى وتدمير 20 شاحنة جراء استهداف القوافل الإنسانية بالسودان

الحرس الثوري يهدد أمريكا وحلفاءها برد "خارج المنطقة" إذا استُهدفت البنى التحتية الإيرانية

07 ابريل 2026 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
أزمة مياه متفاقمة في غزة جراء إيقاف الاحتلال لخطوط المياه
متابعة/ فلسطين أون لاين

 أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن احتياجات السكان في قطاع غزة لا تزال تفوق بكثير ما يمكن لمنظمات الإغاثة تقديمه، في ظل قيود صارمة وعوائق أخرى.

وأفاد المكتب في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، بأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وشركائها نجحوا في استعادة إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة جنوب قطاع غزة، وذلك عقب غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي في 25 آذار الماضي، تسببت في خفض معدلات الإنتاج في محطة تحلية مياه البحر جنوب غزة إلى ما يقل عن 20% من طاقتها التشغيلية المعتادة.

وأوضح البيان، أن نصف مليون شخص في دير البلح ومنطقة المواصي في خان يونس لم يتمكنوا من الحصول على مياه الشرب بشكل كامل نتيجة لذلك، رغم الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإدخال المياه النظيفة عبر الشاحنات.

وأكد المكتب الأممي الحاجة الملحة إلى تسهيل عمل الشركاء الإنسانيين والسماح بدخول نطاق أوسع من السلع الحيوية إلى القطاع عبر المعابر المتاحة.

