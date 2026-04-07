الرئيس الإيراني: 14 مليون إيراني تطوعوا للتضحية بأرواحهم في الحرب

في مواجهة مهلة أمريكية وشيكة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، أن 14 مليون إيراني، وبينهم هو شخصيا، تطوعوا للتضحية بأرواحهم في الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على بلادهم.

وأدلى بزشكيان بهذا التصريح عبر منصة “إكس”، قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقصف محطات الطاقة والجسور في إيران إذا لم تخفف طهران قبضتها على مضيق هرمز.

وقال بزشكيان إن “أكثر من 14 مليون إيراني أعلنوا استعدادهم للتضحية بأرواحهم في هذه الحملة (الفدائية). وأنا أيضا كنت، وما زلت، وسوف أظل، مستعدا للتضحية بحياتي من أجل إيران”.

More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026

ويعد هذا الرقم ضعف الأرقام الأخرى التي ذكرتها وسائل الإعلام الرسمية في السابق بشأن عدد المتطوعين الذين كانت الحكومة تسعى لتجنيدهم عبر الرسائل النصية ووسائل الإعلام مع استمرار الحرب.

ويبلغ عدد سكان إيران 90 مليون نسمة، ولا يزال الكثير من الأشخاص يتملكهم الغضب من الحكومة بسبب قمعها الدموي للمظاهرات في أنحاء البلاد، ومن المرجح أن يكون رقم 14 مليونا محاولة لردع الولايات المتحدة عن حملة القصف التي هددت بشنها.

ودعا رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون ترامب، الثلاثاء، إلى عدم المضي قدما في تنفيذ تهديداته، قائلا: "يجب أن ينصب التركيز على منع اتساع نطاق هذا الصراع أكثر من ذلك".

وأضاف لوكسون، في تصريحات لإذاعة نيوزيلندا، "أي من هذه الأعمال، بما في ذلك قصف الجسور والخزانات والبنية التحتية المدنية، سيكون أمرا غير مقبول".

المصدر / وكالات