اعتقال 4 جنود إسرائيليين بشبهة التجسس لصالح إيران

أعلنت القناة 15 العبرية، اعتقال 4 جنود نظاميين في جيش الاحتلال بتهمة التجسس لصالح إيران.

وبحسب القناة، طلبت الاستخبارات الإيرانية من الجنود تنفيذ مهام من بينها تصوير منشآت حساسة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كما أوضحت أن بعض المشتبه بهم لا يزالون ممنوعين من لقاء محام، في حين جرى تمديد توقيف جميع المشتبه بهم.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن "هناك اتجاها واضحا لمحاولات اختراق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والتغلغل داخل المجتمع المدني"، معتبرة أن ذلك "يشير إلى ارتفاع حاد في تهديدات التجسس من جانب إيران في الأيام الأخيرة".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن هناك عددا من حالات التجسس لصالح إيران في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي تم الكشف عن بعضها فقط.

والجمعة، قالت وسائل إعلام عبرية إن السلطات الإسرائيلية كشفت عن تفاصيل ثلاث قضايا تجسس لصالح إيران.

وأوضحت "القناة 12" العبرية بأن محكمة الصلح في عسقلان سمحت بالنشر في القضية، مبينة أن تحقيقات ذات أبعاد أمنية شملت إسرائيليين يشتبه في أنهم تعاونوا مع جهات إيرانية.

وأشار الإعلام العبري إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد أربعة أشخاص تضمنت تهما أمنية تشمل "التواصل مع عميل أجنبي"، و"إتلاف أدلة"، و"التجسس لصالح إيران".

وأوضحت أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية مقابل نشاطهم في رصد شخصيات إسرائيلية رسمية ومواقع الدفاعات الجوية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجمات على إيران، أدت إلى ارتقاء الآلاف على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين