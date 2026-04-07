لبنان: شهداء في معركة وطيردبا وحزب الله يستهدف مستوطنات الاحتلال بصلياتٍ صاروخية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على عدة مناطق في لبنان منذ 2 مارس الماضي عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، فيما يرد حزب الله بهجمات واستهدافات متكررة لمستوطنات الشمال وتجمعات لجنود الاحتلال.

العدوان على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان الى 1497 شهيدًا و4639 جريحًا منذ 2 مارس / آذار الماضي.

وشن طيران الاحتلال، صباح يوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت القطراني والسريرة والقليلة ومعركة وأطراف عربصاليم والحوش وعين قانا ودير الزهراني والنبطية الفوقا.

واستُشهد ثلاثة مواطنين وجُرح آخرون في عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة معركة جنوبي لبنان، وفقاً لما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت الوكالة إن 9 مواطنين أصيبوا من جراء عدوان الاحتلال بـ 10 غارات على بلدتَي السريرة والقطراني قضاء جزين، جنوبي البلاد.

واستُشهد 3 مواطنين وجُرح اثنان، على إثر اعتداء الاحتلال بغارة على بلدة طيردبا جنوبي البلاد ليل أمس.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله استهداف مستوطنة كريات شمونة مرتين بصليةٍ صاروخيّة، فيما استهدف قوة من جيش العدو الإسرائيلي شرق معتقل الخيام بالأسلحة المناسب.

كما استهدف مجاهدو حزب الله مستوطنة المطلة ثلاث مرات متفرقات بصلية صاروخيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين