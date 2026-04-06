تصاعد أعداد قتلى الاحتلال منذ بداية أبريل

شهدت الأيام الأولى من شهر أبريل الجاري ارتفاعًا في عدد القتلى الإسرائيليين، فقد أسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية وقصف حزب الله على الأراضي الإسرائيلية، منذ بداية الشهر عن سقوط 7 قتلى بين الجنود والمستوطنين.
وتوزعت الحصيلة على النحو التالي:
1 أبريل: مقتل مستوطن في منطقة غوش دان إثر فقدانه الوعي أثناء دوي صفارات الإنذار نتيجة القصف الصاروخي الإيراني.
3 أبريل: مقتل مستوطن آخر في كريات آتا بشظايا صاروخ إيراني.
4 أبريل: سقوط جندي إسرائيلي في المعارك البرية مع حزب الله جنوب لبنان.
6 أبريل: مقتل 4 إسرائيليين جراء قصف صاروخي إيراني على مدينة حيفا.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية مع لبنان، واستمرار العدوان الصهيوأمريكي على إيران.
المصدر / فلسطين أون لاين