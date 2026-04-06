تصاعد أعداد قتلى الاحتلال منذ بداية أبريل

06 ابريل 2026 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
شهدت الأيام الأولى من شهر أبريل الجاري ارتفاعًا في عدد القتلى الإسرائيليين، فقد أسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية وقصف حزب الله على الأراضي الإسرائيلية، منذ بداية الشهر عن سقوط 7 قتلى بين الجنود والمستوطنين.

وتوزعت الحصيلة على النحو التالي:

1 أبريل: مقتل مستوطن في منطقة غوش دان إثر فقدانه الوعي أثناء دوي صفارات الإنذار نتيجة القصف الصاروخي الإيراني.

3 أبريل: مقتل مستوطن آخر في كريات آتا بشظايا صاروخ إيراني.

4 أبريل: سقوط جندي إسرائيلي في المعارك البرية مع حزب الله جنوب لبنان.

6 أبريل: مقتل 4 إسرائيليين جراء قصف صاروخي إيراني على مدينة حيفا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية مع لبنان، واستمرار العدوان الصهيوأمريكي على إيران.

المصدر / فلسطين أون لاين
