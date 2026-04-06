الاحتلال يمنع سفر وعودة المرضى والجرحى عبر معبر رفح

منع الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، مرضى وجرحى قطاع غزة من السفر إلى مصر عبر معبر رفح البري، في خرق جديد وانتهاكٍ متصاعد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تعليق سفر المرضى والجرحى عبر المعبر اليوم، بعد تعرض مركبة تابعة لها لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال على طريق صلاح الدين جنوب القطاع.

ووفقًا لمصادر محلية، أدى الهجوم إلى استشهاد المواطن مجدي مصطفى أصلان، البالغ من العمر 54 عامًا، إثر إصابته مباشرة، كما أصيب عدد من المواطنين، نتيجة إطلاق النار الذي طال أيضاً مركبة تجارية على شارع صلاح الدين بين خان يونس وبلدة القرارة.

وأكدت السلطات الصحية أن هذا الحادث يعقد جهود تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى، ويزيد من التوتر الأمني في مناطق جنوب قطاع غزة.

وبشكل محدود وبقيود إسرائيلية مشددة، بدأ في الثاني من فبراير/شباط الجاري تشغيل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، للمرة الأولى منذ نحو عامين، إذ كان من المتوقع -وفق الاتفاق- أن يعبر إلى القطاع في اليوم الأول 50 فلسطينيا، وإلى مصر 50 مريضا مع مرافقَين لكل شخص، لكن لم يصل إلى القطاع سوى 12 فلسطينيا، ولم يغادره سوى 8.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.

