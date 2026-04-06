إيران تحذر من مهاجمة مواقعها النووية وتتهم الوكالة الدولية بالتقاعس

اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المنشآت النووية الإيرانية، محذّرًا من أن هذا التقاعس "جرّأ على العدوان" ضدها.

وجاءت تصريحات إسلامي في رسالة أرسلها الاثنين إلى مدير الوكالة، مشيرًا إلى أن محطة بوشهر النووية، وهي المنشأة الوحيدة العاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في إيران، استُهدفت أربع مرات، كان آخرها في 4 إبريل الحالي، وأسفر الهجوم عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة آخرين.

وحذر المسؤول الإيراني من أن استمرار الهجمات على المنشآت النووية قد يؤدي إلى تسرب مواد مشعة، مع "تداعيات وخيمة لا يمكن إصلاحها" على السكان والبيئة والدول المجاورة.

ووصف إسلامي هذه الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، منتقدًا ما وصفه بـ"تقاعس" الوكالة عن اتخاذ إجراءات فعالة، مؤكّدًا أن مجرد التعبير عن القلق لا يكفي وقد يشجّع على شن المزيد من الهجمات.

