أعضاء في الكونغرس يعلقون على تهديد ترامب لإيران "مجنون وغير مستقر"

أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن قلقهم إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، التي هدّد فيها بتدمير البنية التحتية لإيران في حال لم يُفتح مضيق هرمز.

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، تصريحات ترامب بأنها تشبه سلوك شخص "خارج عن السيطرة"، مشيرًا إلى أن تهديداته قد تؤدي إلى "ارتكاب جرائم حرب محتملة وإبعاد الحلفاء"، وأضاف: "بلادنا تستحق أفضل بكثير".

من جانبه، اعتبر السيناتور بيرني ساندرز أن ترامب "خطير وغير مستقر نفسيًا"، بينما وصف السيناتور كريس مورفي تصريحات الرئيس بأنها "غير متزنة على الإطلاق".

ولم تخلُ الانتقادات من تحذيرات من داخل صفوف حلفاء ترامب السابقين، حيث دعت عضوة الكونغرس السابقة مارجوري تايلور غرين إلى وقف ما وصفته بـ"جنون الرئيس"، مؤكدة الحاجة لتصرفات أكثر توازنًا تجاه الأزمات الدولية.

التوترات تأتي في وقت حساس تتصاعد فيه المخاوف بشأن استقرار المنطقة وتأثير أي تصعيد على حركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة.

المصدر / فلسطين أون لاين