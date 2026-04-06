الصحة بغزة تواصل حملة التطعيم الاستدراكية الثالثة للأطفال

تواصل وزارة الصحة في غزة، حملة التطعيم الاستدراكية الثالثة لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، يوم الاثنين، إنَّ الحملة تنفذ بالتعاون والشراكة مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وبدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية .

وأضافت "ستنفذ عبر 129 مركزاً صحياً تابعه لوزارة الصحة والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات قطاع غزة".

ودعت وزارة الصحة المواطنين التعاون مع الفرق الصحية واصطحاب أطفالهم لاستكمال جرعاتهم المفقودة ، مع إحضار بطاقة التطعيم ( إن وجدت ) لضمان تسجيل الجرعات بشكل دقيق .

وشددت وزارة الصحة على أن التطعيم هو خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الأساسية.

