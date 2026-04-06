لبنان: شهداء في الضاحية وتلال عين سعادة وحزب الله يستهدف مستوطنات الاحتلال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على عدة مناطق في لبنان منذ 2 مارس الماضي مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فيما يرد حزب الله بهجمات واستهدافات متكررة لمستوطنات الشمال وتجمعات لجنود الاحتلال.

العدوان على لبنان

شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على كفررمان، ودير الزهراني، وحاروف، وشوكين، وميفدون، ودبين، وحاريص، و عبا، في الجنوب اللبناني.

وارتقى 8 شهداء وأصيب 55 آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتلال عين سعادة في قضاء المتن شمالي العاصمة اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء شهيدين وإصابة شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة تول جنوبي البلاد.

وأصيب 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة لسيارة عند دوار كفررمان وإصابة آخر جراء استهدافه سيراً على الأقدام.

كما أعلنت الوكالة الوطنية استشهاد رئيس بلدية عبا محمد حسين ترحيني وشرطي البلدية محمد مصطفى ترحيني وشخصين آخرين في الغارة الإسرائيلية على البلدة .

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع عدد شهداء العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، إلى 1461 شهيدا.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، في التقرير اليومي لمركز عمليات طوارئ الصحة، حول تطورات العدوان، مساء اليوم الأحد، أن عدد الجرحى ارتفع الى 4430.

عمليات حزب الله

استهدف مجاهدو حزب الله، فجر يوم الاثنين، بصليات صاروخية متفرقة مستوطنات: نهاريا، وشلومي، وحورفيش، وليمان.

وأعلن حزب الله استهداف قاعدة إدارية للدعم اللوجستي تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي شمال مدينة عكا المحتلة وتجمعات لجنوده وآلياته عند تلال السدر وغدماثا وفريز في بلدة عيناتا بالصواريخ وقذائف المدفعية.

المصدر / فلسطين أون لاين