"الأوقاف" تحذر من عمليات احتيال وتحظر نظام حج وعمرة البدل في غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، الأحد، حظر العمل بنظام "حج وعمرة البدل عن الغير" خلال موسم 1447هـ/2026م، في ظل تعذّر سفر حجاج القطاع هذا العام، ورصد الوزارة محاولات نصب واحتيال مرتبطة بهذا النوع من الخدمات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن جهات وصفحات وهمية على مواقع التواصل تستغل مشاعر ذوي الشهداء والمتوفين عبر نشر إعلانات مضللة وعروض غير موثوقة، مستهدفة الراغبين في أداء المناسك نيابة عن أقاربهم.

وأوضحت أن المقاطع الترويجية والشهادات المتداولة لا تخضع لأي رقابة رسمية من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، ولا تعبّر عن التكاليف الحقيقية للحج والعمرة، مؤكدة أن هذه المواد تندرج ضمن ممارسات غير سليمة ومخالفة للأنظمة.

ودعت الوزارة العاملين في هذا المجال إلى التوقف الفوري عن تقديم خدمات البدل ومراجعة الوزارة، مع إعادة أي مبالغ جرى تحصيلها من المواطنين، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما ناشدت المواطنين عدم التعامل مع أي جهات أو إعلانات تزعم تقديم خدمات حج أو عمرة بالنيابة، ودعتهم إلى التحقق من المصادر الرسمية، حفاظاً على أموالهم وضماناً لحقوقهم.

