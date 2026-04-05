طقس متقلب ومغبر.. انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة شمالاً حتى الأربعاء

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائماً جزئياً يميل إلى الصحو، مع أجواء مغبرة أحياناً، وفرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة فوق بعض المناطق الشمالية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيف في بقية المناطق، فيما يزداد الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل، حيث يكون الطقس بارداً في الجبال وبارداً نسبياً في المناطق السهلية والساحلية.

وتهب الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج، وسط تحذيرات من ارتفاع تركيز الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وفي يوم الاثنين، يستمر الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، مع انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة، ليبقى الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في بقية المناطق.

وخلال ساعات الصباح، يكون الطقس مشمساً وبارداً نسبياً إلى بارد، قبل أن تميل الأجواء نهاراً إلى الاعتدال، فيما تتكاثر الغيوم مساءً وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في شمال البلاد، مع أجواء باردة ليلاً.

أما يوم الثلاثاء، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، مع أجواء معتدلة نسبياً نهاراً تميل إلى الدفء الخفيف، خاصة في المناطق السهلية والساحلية والغورية، مع احتمال تساقط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق.

وخلال المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة مجدداً، ليسود طقس بارد نسبياً مساءً وبارد خلال الليل.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئياً في معظم المناطق، واستمرار فرص هطول زخات متفرقة من الأمطار، خاصة خلال ساعات الصباح والظهيرة، نتيجة تأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية.

ومع حلول المساء، يزداد الإحساس بالبرودة، ليصبح الطقس بارداً في مختلف المناطق خلال الليل.