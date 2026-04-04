مقتل جندي إسرائيلي في اشتباك مع حزب الله جنوبي لبنان

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

04 ابريل 2026 . الساعة 14:39 بتوقيت القدس
نقل جنود الاحتلال القتلى والمصابين عبر طائرة مروحية

قُتل جندي إسرائيلي، يوم السبت، باشتباك مع مقاتلين لبنانيين جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر عبرية أنّ جنديًا قُتل باشتباك مع حزب الله في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

والثلاثاء الماضي، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل أربعة من جنوده، بينهم ضابط من لواء "ناحال"، وإصابة ستة آخرين خلال معارك دارت في جنوبي لبنان.

من جهتها، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بارتفاع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب إلى عشرة جنود.

وقال اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل زيف: إن الوضع في جنوب لبنان لم يشهد تحسنًا، بل أصبح أكثر تعقيدًا، مع عودة حزب الله للعمل بأسلوب حرب العصابات بعد الحرب الأخير.

وأشار زيف إلى أن الحزب يتخفى ويشن ضربات على القوات الإسرائيلية عند كل فرصة، محذرًا من أن أي تقدم إسرائيلي إضافي شمالًا أو إدخال قوات كبيرة سيصب في مصلحة خلايا الحزب على الأرض.

وأضاف أن التوغل العسكري الأعمق سيخلق خطوط إمداد أطول ويزيد فرص استهداف القوات الإسرائيلية، من دون حل مشكلة إطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة من شمال الليطاني، مؤكدًا أن زيادة عدد الإصابات تعتبر نجاحًا لحزب الله.

وشدد اللواء زيف على ضرورة تثبيت الجيش الإسرائيلي لخط دفاع قوي على الأراضي التي يسيطر عليها، وتقليص خطوط الحركة، مع إعلان المنطقة جنوب الليطاني منطقة عسكرية مغلقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #قتلى الاحتلال #الحرب على لبنان #اشتباكات جنوب لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة