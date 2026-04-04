كتائب القسَّام تنشرُ صورةً للشهيد أحمد ياسين برفقة الشهيد علي خامنئي.. هذه قصتها

نشر الموقع الرسمي لكتائب الشهيد عز الدين القسَّام، يوم السبت، صورًا لمؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ الشهيد أحمد ياسين برفقة المرشد الأعلى الشهيد علي خامنئي، الذي ارتقى في العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأمس الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة 93 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفاً مواقع في شمال الأراضي المحتلة ووسطها، وأهدى الموجة إلى روح الشهيدين السيد حسن نصر الله والشيخ أحمد ياسين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، نشرت مصادر إعلامية لأول مرة مشاهد من لقاء قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي والشهيد الشیخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس عام 1998 في طهران.

وقال خامنئي مخاطبا الشيخ أحمد ياسين: "أنا أعتقد أنّكم أنتم، فضيلة الشيخ أحمد ياسين وهؤلاء الإخوة والإخوة الذين يجاهدون في فلسطين تقفون في الجبهة الأماميّة للحرب بين الإسلام والكفر وبين الحقّ والباطل.. ليس لدينا أدنى شك في المستقبل.. إنّ وعد الله حقّ، حيث يقول: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}".

