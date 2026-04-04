715 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزَّة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,291 شهيدا، و172,068 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة في تقرير وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية شهيدين و25 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 715 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1,968، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

وأوضحت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين