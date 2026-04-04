2890 مولودًا جديدًا بقطاع غزة خلال مارس الماضي

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في غزة، يوم السبت، أن قطاع غزة سجّل 2890 مولودًا جديدًا خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وأوضحت الإدارة في بيانها أن هذا العدد يعادل نحو 93 مولودًا يوميًا، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وبيّنت الإحصائية أن عدد المواليد الذكور يُقدَّر بـ 1474 مولوداً بنسبة 51%، في حين بلغت نسبة المواليد الإناث 49% بواقع 1416 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجّلت 1205 مواليد جدد؛ فيما سجّل مكتب داخلية مديرية خان يونس 395 مولوداً.

كما سجّلت مكاتب داخلية الشمال 512 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 437 مولوداً، في حين سجّلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 340 مولوداً جديداً.

وفي المقابل، بلغ عدد الوفيات المسجلة رسميًا خلال نفس الفترة 190 حالة وفاة، حيث بلغت وفيات الذكور 124 حالة بنسبة 65.26%، مقابل 66 حالة وفاة للإناث بنسبة 34.74%.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الحياة في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه السكان في ظل الأوضاع الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين