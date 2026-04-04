خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. 8 شهداء بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

ترامب مهددًا طهران: "إذا لم يبرموا صفقة فسأفجر كل شيء"

بالأسماء... كشوفات المستفيدين الجدد من تعبئة الغاز في غزة

الحرس الإيراني ينشر صورة لجثة أمريكية بموقع الطائرات المدمرة بأصفهان

الاحتلال يقرُّ بحصيلة "صادمة" لعدد الجنود القتلى بمعارك لبنان

"التربية" تبحث مع مجالس أولياء الأمور العودة للتعليم الوجاهي

"علماء بلا حدود" في غزة: خطط لتوسيع التعليم وتعزيز القطاع الصحي بعد الحرب

أبو عبيدة: ما يحاول الاحتلال تمريره عبر الوسطاء أمر بالغ الخطورة

معاريف: عقوبات شكلية لكبح "شبيبة التلال" بضغوط أمريكية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في خربة مسعود في جنين

2890 مولودًا جديدًا بقطاع غزة خلال مارس الماضي

04 ابريل 2026 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
نحو 93 مولودًا يوميًا في غزة

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في غزة، يوم السبت، أن قطاع غزة سجّل 2890 مولودًا جديدًا خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وأوضحت الإدارة في بيانها أن هذا العدد يعادل نحو 93 مولودًا يوميًا، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وبيّنت الإحصائية أن عدد المواليد الذكور يُقدَّر بـ 1474 مولوداً بنسبة 51%، في حين بلغت نسبة المواليد الإناث 49% بواقع 1416 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجّلت 1205 مواليد جدد؛ فيما سجّل مكتب داخلية مديرية خان يونس 395 مولوداً.

كما سجّلت مكاتب داخلية الشمال 512 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 437 مولوداً، في حين سجّلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 340 مولوداً جديداً.

وفي المقابل، بلغ عدد الوفيات المسجلة رسميًا خلال نفس الفترة 190 حالة وفاة، حيث بلغت وفيات الذكور 124 حالة بنسبة 65.26%، مقابل 66 حالة وفاة للإناث بنسبة 34.74%.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الحياة في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه السكان في ظل الأوضاع الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

الأكثر قراءة