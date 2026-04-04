كيف علَّق ترامب على احتمال أسر طيار أمريكي في إيران؟

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعليق على احتمال أسر طيار أمريكي عقب إسقاط مقاتلته في إيران.

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "ذا إندبنتدنت" البريطانية، أمس الجمعة، تطرق فيه إلى مصير مقاتلتين أمريكيتين أسقطتهما إيران، إضافة إلى وضع طيار مفقود.

وتجنب ترامب الإدلاء بتفاصيل عن حالة الطيار الذي اضطر إلى القفز بالمظلة بعد إسقاط مقاتلة "إف 15" في الأجواء الإيرانية.

ولدى سؤاله عما ستفعله الولايات المتحدة في حال القبض على الطيار أو تعرضه لأذى، أجاب: "لا أستطيع التعليق على ذلك، لأننا نأمل ألا يحدث شيء من هذا القبيل".

اقرأ أيضًا: إسقاط مقاتلة أمريكية في إيران.. وواشنطن تكشف مصير الطيارين

وأكدت تقارير عسكرية أمريكية أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية، مشيرةً إلى أن الجيش الأمريكي تمكّن من العثور على أحد الطيارَين، فيما لا يزال مصير الآخر مجهولاً.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي، أن طائرة أمريكية من طراز "إف-15 إي" أُسقطت فوق إيران، مشيرة إلى أن "الطائرة تضم طاقما من شخصين ولم تتضح حتى الآن حالتهما".

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن 365 عسكريا أمريكيا أصيبوا بجروح في العمليات القتالية مع إيران، في حين لا يزال عدد القتلى ثابتا عند 13.

وأوضحت البيانات أن غالبية المصابين هم من القوات البرية، إذ بلغ عددهم 247 جنديا، تلاهم 63 من البحرية، و19 من مشاة البحرية، و36 من القوات الجوية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات