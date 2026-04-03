فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

03 ابريل 2026 . الساعة 19:57 بتوقيت القدس
...
إسقاط مقاتلة أمريكية في إيران.. وواشنطن تكشف مصير الطيارين
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت تقارير عسكرية أمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية، مشيرةً إلى أن الجيش الأمريكي تمكّن من العثور على أحد الطيارَين، فيما لا يزال مصير الآخر مجهولاً.

ويأتي ذلك، ذلك في أعقاب الإعلان عن عملية أمريكية للبحث عن الطيارين بعد إسقاط المقاتلة، في الوقت الذي عرضت فيه السلطات الإيرانية مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن طاقم الطائرة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي، أن طائرة أمريكية من طراز "إف-15 إي" أُسقطت فوق إيران، مشيرة إلى أن "الطائرة تضم طاقما من شخصين ولم تتضح حتى الآن حالتهما".

PIC-9998775-1775194896.webp
 

وأشارت إلى أن الجيش نشر فرق عمل عدة بالقرب من إيران لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في حال تعرضت طائرات حربية أمريكية للإسقاط.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة التي أُسقطت هي من طراز "إف-35"، مشيراً إلى أنها كانت قادمة من سرب متمركز في قاعدة "لاكنهيث" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وبحسب الحرس الثوري، أظهر الحطام رمز الذيل "LN"، ما يُشير إلى ارتباطها بالجناح المقاتل 48 في السرب المقاتل 493 في قاعدة ليكنهيث.

كما نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية صوراً ومقاطع فيديو قالت إنها تُظهر أجزاءً من الطائرة ومقعد القذف، ولكنها تبدو من طراز F-15.

 وأكدت البيانات المفتوحة أوسنت تكنيكال في تحليل لصورة نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن الصورة تظهر بقايا "مقعد قذفي" منفصل من طائرة "إف-15 إي" الأمريكية المحطمة.

وأضافت أن ذلك يشير إلى أن أحد أفراد طاقم الطائرة على الأقل تمكن من الخروج بنجاح، وهو الآن على الأرض جنوب غربي إيران.

أفاد مراسل وكالة "تسنيم" في محافظة كهغيلويه وبوير أحمد، نقلاً عن معلومات غير مؤكدة، بأن الطيار قفز بالمظلة بعد إسقاط الطائرة وهبط داخل الأراضي الإيرانية.

وقال المراسل إنّ القوات الأمريكية حاولت، مع احتمال بقاء الطيار على قيد الحياة، تنفيذ عملية لإخراجه، إلا أن بعض المصادر ترجّح وقوعه في الأسر لدى القوات الإيرانية.

المصدر / وكالات
#إيران #طهران #الطائرة الأمريكية

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة