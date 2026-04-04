طقس فلسطين: أجواء مغبرة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

04 ابريل 2026 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
...
تفاقم معاناة النازحين داخل الخيام جراء تقلبات الطقس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم السبت، مغبرا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، يكون الجو مغبراً وباردًا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ومغبرا أحيانا، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من زيادة تركيز الغبار في الجو، وما يرافقه من تدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
