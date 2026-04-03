03 ابريل 2026 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
...
وقفة احتجاجية في مدينة قلعة المضيق غرب حماة رفضاً لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي.
متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت مدينة قلعة المضيق بريف حماة الغربي، ومناطق عدة في الشمال السوري، وقفات احتجاجية غاضبة رفضاً لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وردد المشاركون هتافات منددة بالقرار الإسرائيلي، وأخرى داعمة للأسرى الفلسطينيين وقطاع غزة الذي تعرض لإبادة جماعية شنتها تل أبيب لمدة عامين، بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان: "من قلب غزة العزة، ومن بيت المقدس وأكنافه، نوجه التحية إلى شعب سوريا الأبي وجماهيره التي خرجت تهتف للأسرى".

وأضاف: "وصلنا صوتكم، ونحن نفخر بكم، وآمالنا معقودة بعد الله عليكم وعلى كل الأحرار، ونثق بأن جماهير أمتنا ستلتحم يوما وتشق طريقها لتحرير المسرى (المسجد الأقصى) والأسرى".

والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين الإسرائيلي.

وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

وقوبل القانون بموجة استنكار واسعة النطاق، ومظاهرات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل لارتكابها جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.

 

#الأسرى #سوريا #حماة #قانون إعدام الأسرى #الشمال السوري #الريف الغربي #قلعة المضيق #ريف حماة الغربي

