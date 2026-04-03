غزة/ نور الدين صالح

قال الباحث في سياسات الشرق الأوسط في معهد السياسة والمجتمع، عبد الله الطائي، إن المنطقة تعيش مرحلة انتقالية حادة تعيد تشكيل موازين القوى، في ظل حرب مفتوحة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، وتتجاوز تداعياتها الإقليم لتطال النظام الدولي.

وأوضح الطائي لـ "فلسطين أون لاين"، أن المشهد الحالي يثير تساؤلات جدية حول طبيعة الاستراتيجية الأمريكية، وما إذا كانت واشنطن دخلت الحرب بأهداف واضحة، أم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتعامل معها بسياسات ارتجالية، خاصة في ظل التنسيق الثنائي مع (إسرائيل).

وأضاف أن الخطاب الأمريكي لا يزال يدور في إطار إعلان "القضاء على النظام" والحديث عن قوى بديلة، في وقت تتزايد فيه تعقيدات الواقع الميداني.

الباحث في سياسات الشرق الأوسط، عبد الله الطائي

وأشار إلى أن إيران، رغم استهداف قيادات عسكرية وأمنية بارزة، ما تزال تمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن الطاقة العالمي وطرق التجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وسيطرتها على مضيق هرمز، إلى جانب قدرتها على التأثير في محيطها الإقليمي واستهداف دول الجوار.

وبيّن الطائي أن الحرب تدور بين ثلاثة أطراف رئيسية، لكل منها أهدافه الخاصة. فإيران، وفق تقديره، تخوض "حربًا وجودية" كانت تستعد لها منذ سنوات، مستندة إلى خطابها القائم على مواجهة ما تسميه "الهيمنة الغربية".

وتسعى طهران، رغم الخسائر الكبيرة، إلى رفع كلفة المواجهة على الولايات المتحدة و(إسرائيل) عبر تهديد مصادر الطاقة وإمكانية إغلاق المضيق، بهدف منع تكرار استهدافها مستقبلاً.

أما (إسرائيل)، فيرى الطائي أن أهدافها أكثر وضوحًا، حيث تعتبر اللحظة الحالية فرصة تاريخية لتعزيز نفوذها الإقليمي في ظل الانخراط الأمريكي، مشيرًا إلى أن طموحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد تتجاوز تغيير النظام الإيراني إلى استهداف الجغرافيا الإيرانية نفسها، وإن كانت هذه الطموحات تتراجع نسبيًا مع تطورات الحرب.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، وصف الطائي موقفها بأنه الأكثر تعقيدًا، إذ تحاول كقوة عظمى الحفاظ على هيبتها الدولية دون الانزلاق إلى حرب شاملة طويلة، خاصة في ظل تحفظ حلفائها في الناتو على الانخراط المباشر.

وأكد أنها تبحث عن مخرج استراتيجي يتيح لها إعلان "النصر"، في وقت يضع استمرار تهديد الملاحة في مضيق هرمز واشنطن في موقف حرج.

وأوضح الطائي أن مآلات الحرب لا تزال مفتوحة، مع صعوبة التنبؤ بسيناريوهات نهايتها، مرجحًا استمرار حالة "المناصفة" بين احتمالات التصعيد والتهدئة.

وعلى المدى المتوسط والبعيد، أشار إلى أن إيران، في حال توقفت الحرب دون اتفاق يعوض خسائرها، ستواجه واقعًا مختلفًا، مع تآكل قدراتها العسكرية وتفاقم أزمتها الاقتصادية، ما قد يهدد استقرار النظام ويعيدها إلى العزلة الإقليمية.

كلفة سياسية

وفي المقابل، حذر من أن عدم تحقيق الولايات المتحدة إنجازًا واضحًا سيجعل كلفتها السياسية أكبر من الاقتصادية، بينما تكشف الحرب بالنسبة لـ(إسرائيل) عن تحديات بنيوية تتعلق بالجغرافيا والديموغرافيا، إضافة إلى التأثير الفعلي للبرنامج الصاروخي الإيراني، رغم محاولات التعتيم على الخسائر.

وأضاف أن استمرار (إسرائيل) في تحمل هذه الكلفة يرتبط بطموحها لتعزيز هيمنتها الإقليمية، مدعومة بالدعم الأمريكي، في وقت تشير فيه تحولات المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين إلى احتمالات تصعيدية في الضفة الغربية والقدس خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق الجبهات المساندة، لفت الطائي إلى تباين مستوى الانخراط، مشيرًا إلى أن أداء حزب الله جاء مفاجئًا نسبيًا، رغم الضربات التي تعرض لها، فيما استغلت (إسرائيل) هذا الانخراط لتوسيع أهدافها في لبنان، مع مخاوف من احتلال طويل الأمد جنوب الليطاني.

كما أشار إلى تراجع نسبي في هجمات الفصائل العراقية، مع بقاء احتمالات التصعيد قائمة، خاصة في ضوء تطورات ميدانية حساسة، فيما اعتبر أن جبهة الحوثيين تمثل الأخطر، إذ إن أي تصعيد في باب المندب قد يؤدي إلى اختناق حقيقي في حركة التجارة العالمية ويفتح جبهة جديدة للحرب.

وختم الطائي بالقول إن جميع السيناريوهات تبقى مفتوحة، مؤكدًا أن "ما يجري لا يتجاوز كونه توقعات، في ظل بيئة شديدة التعقيد، حيث تبقى المفاجآت واردة في أي لحظة".

