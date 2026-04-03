طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا إلى صافٍ ومغبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ومغبر، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام ومغبرا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام ومغبرا أحيانا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر زيادة تركيز الغبار في الجو، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

