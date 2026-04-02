أبو سلمية يُحذِّر من تدهور الوضع الصحي لمرضى الكلى في مجمع الشفاء الطبي

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

02 ابريل 2026 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
230 مريض كلى يترددون على جلسات غسيل الكلى بالمجمع ضمن فترات ممتدة

حذر محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي من تدهور الوضع الصحي للمرضى جراء عدم انتظام كميات الكهرباء التي تصل للأقسام الحيوية من المولدات الكهربائية بالمجمع.

وقال أبو سلمية في تصريح صحفي تابعه "فلسطين أون لاين"، يوم الخميس، إن أقسام العناية والكلى والعمليات وحضانات الأطفال في مجمع الشفاء من الأقسام التي تواجه خطرا حقيقيا جراء أزمة عدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية.

مدير مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبو سلمية

وأوضح أن 230 مريض كلى يترددون على جلسات غسيل الكلى بالمجمع ضمن فترات ممتدة على مدار اليوم تتطلب توفر منتظم لإمدادات الكهرباء وبما لا يؤثر على عمل (55) جهاز غسيل كلى بالقسم.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات لتقليص ساعات تشغيل المولدات ذات القدرة الكهربائية العالية، والاعتماد على مولدات أقل قدرة وبما قد تسببه من أعطال لعمل مجمل الأجهزة في أقسام المجمع.

وجددت وزارة الصحة التحذيرات الخطيرة من تداعيات أزمة نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والتي تزيد من تعقيدات المشهد الصحي والإنساني المتدهور، لافتة للاستهداف المباشر للمولدات الكهربائية خلال العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة، والذي طال 90 مولدا كهربائيا خرجت تماما عن الخدمة.

وأوضحت أنه يوجد (38) مولدًا يعمل بكميات محدودة من الزيوت، حيث يبلغ الاحتياج الشهري من الزيوت (2500) لتر، إضافة إلى 11 مولد بحاجة إلى صيانة تتطلب توفر قطع الغيار اللازمة لتمكين عملها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مجمع الشفاء الطبي #محمد أبو سلمية #الزيوت #قسم الكلى #المولدات في المستشفيات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة