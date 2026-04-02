تحذيرات من كارثة صحية في مستشفيات غزة جراء انعدام زيوت المولدات

02 ابريل 2026 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
تداعيات كارثية جراء عدم سماح الاحتلال بإدخال الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية

قال الوكيل االمساعد لقطاع الهندسة والتجهيزات الطبية بسام الحمادين، إن انعدام توفر الزيوت في السوق المحلي ينذر بكارثة صحية وموت حقيقي للمئات من المرضى في مستشفيات قطاع غزة.

وحذر الحمادين في تصريح صحفي تابعته "فلسطين أون لاين"، من الخطر الحقيقي على حياة المرضى في الأقسام الحساسة مثل العناية المركزة وحضانات الأطفال ومرضى الفشل الكلوي، بسبب أزمة نقص الزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية.

وأشار إلى أن ناقوس الخطر يدقُّ من توقف العمليات الجراحية، وتلف وفساد تطعيمات الأطفال ووحدات الدم وتوقف الخدمات الصحية للألاف من المرضى يوميا.

الصحة بغزة تناشد بضرورة إدخال الزيوت وقطع غيار المولدات للمستشفيات

وناشد كافة الجهات المانحة لشراء الزيوت للمولدات الكهربائية من خارج قطاع غزة والعمل على إدخالها للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

 كما ناشد الحمادين المؤسسات الدولية للتدخل للضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت اللازمة لضمان عمل وتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات حيث يبلغ الاحتياج الشهري 2500 لتر.

المصدر / فلسطين أون لاين
