ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية في غزَّة إلى 72 ألفًا و289

02 ابريل 2026 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 713 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في تصريح وصل "فلسطين أون لاين"، إن 3 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة ، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 713 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,943 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى  72,289 شهيدًا، و 172,043 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
