الصين تعليقًا على خطاب ترامب: الوسائل العسكرية لا تحل أي مشكلة

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الخميس، إنّ الوسائل العسكرية "لا تحل أي مشكلة"، ويجب خفض حدة الصراع.

وأكّدت الخارجية الصينية تعليقًا على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران، أنّ السبب الجذري لأزمة مضيق هرمز "هو العملية العسكرية غير القانونية ضد إيران"، مضيفةً أنّه "يجب على الأطراف العمل معاً لمنع التصعيد للحفاظ على سلامة هذا الممر الملاحي".

وأعلنت أنّ الصين "تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة لعب دور بنّاء لوضع حدّ للعمليات العسكرية".

وقال ترامب في خطاب له في وقت سابق من اليوم، إنه قد تم إنجاز المهمة" بتدمير المنشآت النووية ومنصات الصواريخ الإيرانية، مهدداً بضرب إيران "بقوة شديدة" خلال أسابيع لإعادتها إلى "العصر الحجري".

وأشار إلى أنّ "العمل الصعب أنجز، وبقي العمل السهل، ومن يريد تصدير النفط عليه الذهاب إلى مضيق هرمز وإنجاز الأمر".

ويذكر أنّ الصين كانت قد وافقت ‌على تأجيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، ​والتي كانت مقررة في ​نيسان/أبريل الجاري.

