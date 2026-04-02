الاحتلال يدفن الطفل الشهيد وديع عليان في "مقابر الأرقام"

قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بالقدس إن النيابة العامة للاحتلال أبلغت المحكمة العليا بأن جثمان الطفل الشهيد وديع شادي عليان (14 عاما) من القدس قد دُفن في "مقابر الأرقام" منذ نحو 6 أشهر، وذلك ردا على التماس جديد قُدّم للمحكمة.

وفق المركز، فقد جاء رد النيابة أن عملية الدفن تمت بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد قرار سابق للمحكمة العليا في أغسطس/آب الماضي صادق على مواصلة احتجاز الجثمان.

وفق مركز وادي حلوة فإن الطفل، استُشهد بتاريخ 5 فبراير/شباط 2024 برصاص قوات حرس الحدود عند مدخل بلدة العيزرية شرق القدس "حيث أظهرت مقاطع مصوّرة إطلاق النار عليه بينما كان ملقى على الأرض".

وبحسب المركز تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 30 شهيدا مقدسيا بينهم 10 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما، أصغرهم الشهيد الطفل وديع عليان 14 عاما.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي يستمر في احتجاز جثامين 776 شهيدا موثقا كرهائن في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، من بينهم 96 شهيدا من الحركة الأسيرة، و77 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات.

ومقابر الأرقام هي مقابر سرية أنشأها الاحتلال قبل 56 عاما، بقصد دفن رفات الشهداء الفلسطينيين والعرب وإخفائها عن ذويهم، وبدلا من أسمائهم يحمل كل شهيد رقما مثبتا فوق قبره على لوحة معدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين