العجرمي لـ"فلسطين أون لاين": 6 مخابز تعود للعمل في القطاع خلال أيام

غزة/ محمد حجازي

أعلن رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، بارقة أمل جديدة للمواطنين المحاصرين، تمثلت في اتخاذ قرار بتشغيل 6 مخابز جديدة في جميع محافظات قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحثيثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخانقة والنقص الحاد في رغيف الخبز، الذي بات الحصول عليه يمثل رحلة عذاب يومية وشاقة لآلاف العائلات النازحة والمقيمة، بفعل حرب الإبادة.

وأكد العجرمي في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، أنه جرى التوصل إلى اتفاق رسمي مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) يقضي بإعادة تفعيل هذه المخابز وتزويدها بالوقود والمواد الخام اللازمة للإنتاج بصورة عاجلة.

وبيّن أن التوزيع الجغرافي للمخابز الستة اعتمد على معايير الكثافة السكانية وحاجة المناطق المنكوبة، حيث سيتم تشغيل 3 مخابز في مدينة غزة التي عانت من سياسة تجويع قاسية، ومخبزين في محافظة خانيونس، ومخبز واحد في مدينة دير البلح وسط القطاع لخدمة تجمعات النازحين الكبيرة.

وحول التفاصيل الفنية والأسعار التي تهم المواطن، أوضح العجرمي أن ربطة الخبز ستأتي بوزن 2 كيلو جرام، وستباع داخل المخبز بسعر مدعوم يقل عن 10 شواكل، وهو سعر يراعي الظروف المعيشية المنهارة للسكان في ظل انعدام السيولة النقدية.

وأشار إلى اعتماد تقنيات الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات البنكية كخيار أساسي وميسر إلى جانب البيع النقدي المباشر، وذلك لضمان أعلى درجات الانضباط في عمليات التوزيع، وضمان وصول الخبز لمستحقيه مباشرة، والحد من ظاهرة "السوق السوداء" أو التلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، شدد العجرمي على أن الوقود يمثل عصب الحياة لهذه المنظومة والضمانة الوحيدة لاستمرارها دون انقطاع.

اقرأ أيضًا: الخبز على حافة الغياب... هل ينبئ رغيف غزة عن عودة شبح المجاعة؟

ولفت إلى أن المخبز الواحد يحتاج يوميا لما يتراوح بين 800 و1200 لتر من السولار لتشغيل خطوط الإنتاج الآلية والمولدات الكهربائية الضخمة.

وأضاف، أن قطاع المخابز في غزة لا يزال يفتقر للكميات الكافية بسبب القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال، حيث يمنع دخول الاحتياج الفعلي والكامل للقطاع والبالغ نحو 300 ألف لتر يوميا، ما يجعل استدامة هذه المخابز مرتبطة بمدى التزام الجهات الدولية بتوفير الإمدادات.

واستعرض العجرمي واقع المنظومة التي تعرضت لـ "تفكيك كامل" وممنهج نتيجة حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن غارات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر لقمة عيش المواطن، ما أدى لتدمير نحو 35 مخبزا بشكل كلي، لا سيما في مناطق مدينة غزة والشمال.

وذكر أن القطاع كان يعتمد قبل هذه الحرب على قرابة 80 مخبزا تعمل بشكل مستقر ومنتظم، وكانت قادرة على تلبية احتياجات جميع السكان دون عجز يذكر.

وختم العجرمي تصريحه بالتأكيد على أن عودة هذه المخابز الستة بوزنها الجديد (2 كيلو) هي محاولة جادة لترميم ما يمكن ترميمه من الأمن الغذائي، لكنه حذر من أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهونا بانتظام تدفق الوقود والطحين عبر المعابر، وضمان عدم عرقلة الإمدادات من قبل الاحتلال.

