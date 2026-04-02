فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. 8 شهداء بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

ترامب مهددًا طهران: "إذا لم يبرموا صفقة فسأفجر كل شيء"

بالأسماء... كشوفات المستفيدين الجدد من تعبئة الغاز في غزة

الحرس الإيراني ينشر صورة لجثة أمريكية بموقع الطائرات المدمرة بأصفهان

الاحتلال يقرُّ بحصيلة "صادمة" لعدد الجنود القتلى بمعارك لبنان

"التربية" تبحث مع مجالس أولياء الأمور العودة للتعليم الوجاهي

"علماء بلا حدود" في غزة: خطط لتوسيع التعليم وتعزيز القطاع الصحي بعد الحرب

أبو عبيدة: ما يحاول الاحتلال تمريره عبر الوسطاء أمر بالغ الخطورة

معاريف: عقوبات شكلية لكبح "شبيبة التلال" بضغوط أمريكية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في خربة مسعود في جنين

"انتظروا عملياتنا الأكثر سحقا وتدميرا"

مقر "خاتم الأنبياء" يردُّ على تصريحات ترامب: قدراتنا تُنتَج في أماكن تجهلونها

02 ابريل 2026 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
...
صواريخ إيرانية

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، أن معلومات الأعداء عن قدرات طهران العسكرية وإمكاناتها غير كاملة.

وقال ذو الفقاري، يوم الخميس، إن "المراكز التي تظنون أنكم استهدفتموها ضئيلة، فيما تُنتَج قدراتنا الاستراتيجية في أماكن لا تعلمون عنها شيئاً".

وردًّا على تصريحات ترامب، توجّه ذو الفقاري بالقول: "إنكم لا تعلمون شيئاً عن قدراتنا الواسعة والاستراتيجية"، مشيرًا إلى أن عملية "إحصاء صواريخنا ومسيّراتنا وتجهيزاتنا الاستراتيجية، لن توصلكم إلى نتيجة، وستخطئون"، فـ "لا تحاولوا" فعلَ ذلك.

إبراهيم ذو الفقا.jpeg

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري

وحذّر ذو الفقاري أعداء إيران قائلاً: "عليكم أن تدفعوا ثمن العدوان الذي بدأتموه".

قال ذو الفقاري "بالتوكّل على الله، ستستمرّ هذه الحرب حتى إذلالكم وذلّكم وندمكم الدائم والحتمي واستسلامكم"، مؤكدًا أن "العدو تلقى ضربات وصفعات قوية وغير متوقعة"، متوعدا "انتظروا عملياتنا الأكثر سحقا وتدميرا".

والأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستضرب إيران "بقوة شديدة" خلال الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة، زاعماً استمراره في تدمير منصات الصواريخ الإيرانية.

وتواصل الجمهورية الإسلامية في إيران التصدي للعدوان الأميركي- الإسرائيلي على أراضيها، باستهداف عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقواعد الأمريكية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حرس الثورة #الحرب على إيران #مقر خاتم الأنبياء #إبراهيم ذو الفقاري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة