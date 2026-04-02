مقر "خاتم الأنبياء" يردُّ على تصريحات ترامب: قدراتنا تُنتَج في أماكن تجهلونها

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، أن معلومات الأعداء عن قدرات طهران العسكرية وإمكاناتها غير كاملة.

وقال ذو الفقاري، يوم الخميس، إن "المراكز التي تظنون أنكم استهدفتموها ضئيلة، فيما تُنتَج قدراتنا الاستراتيجية في أماكن لا تعلمون عنها شيئاً".

وردًّا على تصريحات ترامب، توجّه ذو الفقاري بالقول: "إنكم لا تعلمون شيئاً عن قدراتنا الواسعة والاستراتيجية"، مشيرًا إلى أن عملية "إحصاء صواريخنا ومسيّراتنا وتجهيزاتنا الاستراتيجية، لن توصلكم إلى نتيجة، وستخطئون"، فـ "لا تحاولوا" فعلَ ذلك.

وحذّر ذو الفقاري أعداء إيران قائلاً: "عليكم أن تدفعوا ثمن العدوان الذي بدأتموه".

قال ذو الفقاري "بالتوكّل على الله، ستستمرّ هذه الحرب حتى إذلالكم وذلّكم وندمكم الدائم والحتمي واستسلامكم"، مؤكدًا أن "العدو تلقى ضربات وصفعات قوية وغير متوقعة"، متوعدا "انتظروا عملياتنا الأكثر سحقا وتدميرا".

والأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستضرب إيران "بقوة شديدة" خلال الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة، زاعماً استمراره في تدمير منصات الصواريخ الإيرانية.

وتواصل الجمهورية الإسلامية في إيران التصدي للعدوان الأميركي- الإسرائيلي على أراضيها، باستهداف عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقواعد الأمريكية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين