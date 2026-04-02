يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي هجماته على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، في وقت يواصل فيه حزب الله شن هجوما صاروخيا على عدة مواقع في شمال ووسط الأراضي المحتلة.

آخر التطورات في لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن حصيلة الشهداء جراء الهجمات المتواصلة على لبنان ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بمقدار 50 شهيدًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 1318 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 3935 مصابًا.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات المستمرة منذ الثاني من آذار/مارس أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، بينهم 125 طفلًا و91 امرأة، ما يعكس اتساع التأثير الإنساني للعدوان.

كما أشارت إلى أن القطاع الصحي كان من بين المتضررين، حيث استشهد 53 من العاملين في المجال الصحي، وأصيب 137 آخرون أثناء أداء مهامهم.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على بلدتيْ زوطر الشرقية وزوطر الغربية جنوبي لبنان، فيما شن الاحتلال غارة جوية طالت بلدة زبدين في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

واستشهد 4 مواطنين لبنانين وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الرمادية جنوب لبنان.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف خلالها تجمّعات لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي وبنى تحتية إسرائيلية، وذلك دفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية.

وأعلن مجاهدو حزب الله استهداف بنى تحتيّة تتبع لـ"جيش" العدوّ الإسرائيليّ في منطقة "كريات آتا" شرق مدينة حيفا المحتلّة، وذلك بصليةٍ صاروخيّة.

كما أعلن في بياناتٍ متفرّقة، استهداف تجمّعٍ لجنود وآليّات "جيش" العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة المطلّة، وتجمّعاً آخر في مستوطنة المالكيّة، بصلياتٍ صاروخية.

وفي بلدة عيناتا جنوبي لبنان، طالت صواريخ المقاومة الإسلامية، تجمّعاتٍ لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال، في منطقة السّدر، وعند مرتفع غدماثا، وعند تلّة فريز.

هذا وأكّدت المقاومة، استهداف تجمّع لجنود وآليّات "جيش" العدوّ في مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة، كما استهدفت تجمّعاً آخر في مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة بقذائف المدفعيّة.

كما استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة ليل أمس الأربعاء تجمّعاً لجنود وآليّات "الجيش" الإسرائيليّ في مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة، وتجمّعاً آخر في بلدة رشاف، بصليةٍ صاروخيّة.

وتواصل المقاومة الإسلامية التصدّي لتحرّكات الاحتلال عند الحدود واستهداف مواقع وقواعد وانتشار "الجيش" الإسرائيلي والمستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، دفاعاً عن لبنان وشعبه، في ظل العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين