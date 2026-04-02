طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيًا وأمطار متفرقة

ورجّحت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ودافئًا مع أجواء مغبرة أحيانًا، مع توقعات بهطول أمطار متفرقة على معظم المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وخلال ساعات المساء والليل، يتحول الطقس إلى غائم جزئيًا حتى غائم وبارد في أغلب المناطق، مع استمرار فرصة هطول أمطار خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع بقاء احتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة متفرقة خلال ساعات الصباح، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب التوقعات، يسود يوم السبت طقس صافٍ بشكل عام، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يكون الطقس صافيًا في معظم المناطق، مع انخفاض على درجات الحرارة، بحيث يكون الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ولطيفًا في بقية المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد المواطنين، خلال تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار خاصة اليوم الخميس، من ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، وخطر الانزلاق على الطرق في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وارتفاع موج البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين