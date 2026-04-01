تركيا تغتال حلم كوسوفو وتعود لكأس العالم بعد غياب 24 عاما

اقتنص المنتخب التركي بطاقة التأهل عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه المثير على نظيره منتخب كوسوفو 1/ صفر في المباراة النهائية للملحق الأوروبي التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فاتيل بمدينة بريشتينا.

وشهدت المباراة صراعا بدنيا وفنيا كبيرا، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط محاولات متبادلة وتألق من الحارس التركي أورجان تشاكير الذي تصدّى لكرات خطيرة من كريستيان أسلاني وفيدات موريكي.

وفي الشوط الثاني، تمكن كريم أكتورك أوغلو من تسجيل هدف الفوز التاريخي لتركيا في الدقيقة 53 بعد استغلاله لتسديدة أوركون كوكشو التي غيّرت مسارها، ليضع الكرة في الشباك.

ورغم الضغط المكثف من كوسوفو في الدقائق الأخيرة ومطالبتهم بركلة جزاء، استبسل الدفاع التركي للحفاظ على التقدّم حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، تعود تركيا للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ إنجازها في مونديال 2002 حينما حلت في المركز الثالث.

وتلعب تركيا في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تضمّ الولايات المتحدة وأستراليا وباراغواي، بينما انتهى حلم منتخب كوسوفو في بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه عند المحطة الأخيرة.

