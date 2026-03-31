لبيد يهاجم نتنياهو: خطاب متعجرف.. لقد دمرت "إسرائيل" من الداخل

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحاته الأخيرة، ووجّه له انتقادات حادة.

وقال لبيد: "في اليوم الذي تبكي فيه دولة إسرائيل بأكملها مقتل خمسة جنود من الجيش قُتلوا في لبنان، وفي مساء يشهد إطلاق نار متواصل على بلدات الشمال، ألقى نتنياهو مساء اليوم، للمرة الألف، خطاب الغرور الذي يقول فيه: 'لقد غيّرت الشرق الأوسط'".

وأضاف: "تنقص هذا الخطاب كلمة واحدة: تقريبًا. لقد غيّرت الشرق الأوسط تقريبًا، وفي كل مرة يتضح في النهاية أنه لم يتغير. الشيء الوحيد الذي غيّره هو المجتمع الإسرائيلي، لقد فككنا من الداخل".

وأردف، "قبل السابع من أكتوبر كان حزب الله يطلق علينا صواريخ من لبنان، اليوم الحال كما هو حزب الله يطلق علينا صواريخ من لبنان أيضا، وفي الساعة الأخيرة فقط تم إطلاق أكثر من 50 طائرة مسيرة وصواريخ باتجاه مستوطنات الشمال".

وتابع، "قبل الحرب الحالية كانت تطلق علينا صواريخ باليستية من إيران، وكان المرشد الأعلى يسمى خامنئي، والآن بعد شهر في الملاجئ يطلق علينا أيضا صواريخ باليستية من إيران، وما زال المرشد الأعلى هناك اسمه خامنئي".

واستكمل قائلًا: "قبل السابع من أكتوبر كانت حماس تسيطر على غزة مع عشرات الآلاف من المسلحين، مرت ثلاث سنوات وما زالت حماس تسيطر على غزة مع عشرات الآلاف من المسلحين".

وقال لبيد، إن "نتنياهو يعرف أن شعب إسرائيل فهم أنه غير قادر على الانتصار، هو ببساطة غير قادر على الوصول إلى حسم استراتيجي"، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي غيره هو المجتمع الإسرائيلي، مردفًا: "في عشية عيد الفصح حان الوقت للخروج من العبودية إلى الحرية واستبدال هذه الحكومة الفاسدة".

