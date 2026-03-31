إنستغرام يختبر نسخة مدفوعة بمزايا إضافية

بدأ تطبيق "إنستغرام" اختبار نسخة جديدة للاشتراك المدفوع في العديد من الدول، مع مزايا إضافية تركز بشكل رئيسي على خاصية "ستوريز"، وفق ما قالت ناطقة باسم الشركة الأم "ميتا" لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، مؤكدة معلومات أوردها موقع "تِك كرانش".

كذلك، سيحصل المستخدمون الذين يدفعون على مزيد من التحكم في الحسابات المسموح لها بمشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو التي يشاركونها في منشورات "ستوريز" التي عادة ما تختفي بعد 24 ساعة على الشبكة الاجتماعية.

وقالت الناطقة باسم الشركة إنه يتم اختبار هذه النسخة في "عدد قليل من البلدان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب "تِك كرانش" تشمل هذه البلدان اليابان والمكسيك والفلبين حيث تبلغ أسعار الاشتراك نحو دولارين شهرياً.

وأطلقت "ميتا" إصدارات مدفوعة خالية من الإعلانات من "فيسبوك" و"إنستغرام" في بريطانيا العام الماضي للامتثال للتشريعات في البلاد.

وتعرض منصتا "سناب تشات" و"إكس" نسخة مميزة مدفوعة منذ سنوات.

