الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز

أكدت الصين الثلاثاء أن ثلاث سفن حاويات عبرت مضيق هرمز الذي أغلقته إيران على وقع حرب الشرق الأوسط، معربة عن “امتنناها” للخطوة.

وأظهرت بيانات لتعقّب السفن أن سفينتين من الثلاث عبرتا المضيق الحيوي لنقل النفط والغاز الاثنين أثناء مغادرتهما الخليج.

وعبرت “سي إس سي إل إنديان أوشن” المضيق عند حوالي الساعة 9,14 بتوقيت غرينتش الاثنين، أعقبتها “سي إس سي إل أركتك أوشن” بعد 27 دقيقة، بحسب بيانات خدمة المراقبة البحرية “مارين ترافيك”.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري “بعد التنسيق مع الأطراف المعنية، عبرت ثلاث سفن مؤخرا مضيق هرمز. نعرب عن امتناننا للأطراف ذات الصلة على المساعدة المقدّمة”.

ولم تذكر إيران أو تقدّم تفاصيل عن السفينة الثالثة.

تباطأ الشحن عبر المضيق في لأسابيع الأخيرة مع إغلاق إيران الكامل تقريبا للممر المائي بعد الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على البلاد.

وتتبع سفينتا الحاويات الكبيرتان “سي إس سي إل إنديان أوشن” و”سي إس سي إل أركتك أوشن” لشركة “كوسكو” الصينية العملاقة للشحن البحري والمملوكة للدولة والتي رفضت التعليق على عمليات العبور لدى سؤالها عن الأمر.

ومرّت السفينتان قرب جزيرة لارك وهما في طريقهما إلى ميناء كلانغ في ماليزيا.

وأوضحت بيانات على موقع “مارين ترافيك” أن السفينتين ألغتا محاولة للعبور الجمعة.

أشارت إيران إلى أن المضيق مفتوح أمام سفن “البلدان الصديقة”، علما بأنها تقيم علاقات دبلوماسية جيّدة مع الصين.

وأعلنت “كوسكو” الأربعاء استئناف الحجوزات للشحنات الآتية من آسيا إلى عدة دول خليجية من دون استخدام الطرق التي تمر عبر هرمز.

وعلّقت الشركة التي تتّخذ من شنغهاي مقرا الحجوزات للخدمات عبر المضيق في وقت سابق من آذار/ مارس بسبب الحرب.

المصدر / وكالات