طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردًا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئاً ومغبرا أحيانا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يستمرتأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئا ومغبرا أحيانا، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

