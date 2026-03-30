قفزة في أسعار النفط مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

30 مارس 2026 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
...
خام برنت يتجاوز 115 دولارًا (أرشيف)

واصلت أسعار النفط مكاسبها الاثنين، مع اتجاه خام برنت صوب تحقيق ارتفاع شهري قياسي، بعد أن شن أنصار الله "الحوثيون" في اليمن أول هجماتهم على "إسرائيل" في مطلع الأسبوع، ‌مما أدى إلى اتساع نطاق الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش، قفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار أو 2.16 بالمئة لتصل إلى 115 دولارا للبرميل، بعد أن أغلقت على ارتفاع بنسبة 4.2 بالمئة يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 101.50 دولار للبرميل، بارتفاع 1.86 دولار أو 1.87 بالمئة، بعد ارتفاع بنسبة 5.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة “فاندا إنسايتس” المتخصصة في تحليل أسواق النفط "استبعد السوق تقريبا احتمال التوصل إلى نهاية للحرب عبر المفاوضات، على الرغم من ادعاءات ترامب بإجراء محادثات ‘مباشرة وغير مباشرة’ مع إيران، واستعداده لتصعيد حاد في الأعمال القتالية العسكرية، وهو ما يمثل إشارة إيجابية للنفط الخام، مع وجود شكوك كبيرة حول توقيت وطبيعة النتيجة".

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 59 بالمئة هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع شهري، ‌متجاوزا المكاسب التي شهدتها حرب الخليج عام 1990، بعد أن أدى الصراع مع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز ‌فعليا، وهو ممر لخُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

واتسعت رقعة الحرب، التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، في أنحاء الشرق الأوسط، إذ شن الحوثيون في اليمن، السبت الماضي أول هجماتهم على "إسرائيل" منذ بدء الصراع، مما أثار مخاوف بشأن ممرات الشحن حول شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر.

وقال محللو جي بي مورغان بقيادة ناتاشا كانيفا في مذكرة “لم يعد الصراع يقتصر على الخليج وحول مضيق هرمز، بل امتد الآن إلى البحر الأحمر وباب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية في العالم لتدفق النفط الخام والمنتجات المكررة”.

وبلغت صادرات النفط الخام السعودي التي تم تحويل مسارها من مضيق هرمز إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر 4.658 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات شركة كبلر لتحليل البيانات.

المصدر / وكالات
#النفط #خام برنت #الحرب على إيران

