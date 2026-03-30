العراق يبحث عن التأهل الثاني للمونديال في مواجهة مصيرية مع بوليفيا

سيشهد ملعب "بي بي في إيه" في مدينة مونتيري المكسيكية، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مواجهة الحسم في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، حيث سيتنافس منتخبا العراق وبوليفيا على بطاقة من أصل بطاقتين تحسمان عن طريق الملحق العالمي.

وبعدما احتل منتخب العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، وذلك خلف منتخبات كوريا الجنوبية والأردن، ومتقدما على عمان وفلسطين والكويت، تأهل الفريق للملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، واحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب السعودي الذي تأهل مباشرة للمونديال، ليلتقي المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، لحسم هوية ممثل آسيا في الملحق العالمي.

ونجح المنتخب العراقي في خطف بطاقة التأهل بعد تعادله ذهابا 1/1 على أرض مضيفه، ثم نجح في الفوز على ملعبه في مباراة الإياب بنتيجة 1/2، ليتأهل إلى الملحق العالمي.

وأوقعت القرعة منتخب العراق في المباراة النهائية للملحق في مواجهة الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام في قبل النهائي.

وبقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد، يطمع المنتخب العراقي في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1986 في المكسيك، والتي خرج فيها الفريق من دور المجموعات بعد ثلاث مباريات أمام المكسيك وبلجيكا وباراغواي.

ويتسلح المنتخب العراقي بخبرة هدافه أيمن حسين، مهاجم فريق الكرمة في الدوري العراقي، إلى جانب علي الحمادي لاعب لوتون تاون الإنكليزي، وزيدان إقبال لاعب وسط أوتريخت الهولندي ويوسف أيمن لاعب أيك لارنكا القبرصي.

ونجح منتخب بوليفيا في الفوز على سورينام 1/2، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز منحه بطاقة العبور إلى النهائي وفرصة ملامسة حلم التأهل للمونديال.

وشارك المنتخب البوليفي ثلاث مرات في المونديال، كانت الأولى في النسخة الأولى من المسابقة عام 1930 حيث خرج من دور المجموعات، وسار على نفس المنوال في مشاركته في نسختي 1950 و1994.

ووصل منتخب بوليفيا إلى مرحلة الملحق العالمي بعدما احتل المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر في عشر مباريات من أصل 18 خاضها، ليتأهل لخوض الملحق العالمي.

ويسعى منتخب بوليفيا بقيادة مدربه أوسكار فيليخاس، إلى عبور مواجهة العراق والتأهل لنهائيات المونديال للمرة الأولى منذ عام 1994 والتي كانت في أمريكا أيضا، حيث بقى الفريق بدون حظوظ في التصفيات الأمريكية الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات ومنها منتخبات قوية وعريقة مثل البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا والإكوادور وتشيلي وغيرهم، مما كان يصعب عليه المهمة كثيرا.

لكن الفريق قدم أداء جيد في التصفيات ومن بين 6 انتصارات حققها يأتي فوزه على البرازيل بهدف نظيف من ضمن أفضل المباريات التي خاضها الفريق في مشواره بالتصفيات.

ويتسلح الفريق بنجمه الشاب ميغيل أنخيل تروسيروس، لاعب سانتوس البرازيلي، والذي سجل هدف الفوز للفريق في مواجهة سورينام بعدما سجل زميله مويسيس بانياغوا، لاعب الوداد المغربي، هدف التعادل.

وستكون المواجهة الحاسمة على بطاقة الصعود للمونديال هي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، وكانت الأولى في مباراة ودية يوم 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 وانتهت بالتعادل السلبي.

وسيلعب الفائز من المواجهة بين العراق وبوليفيا، في المجموعة التاسعة بالمونديال إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

المصدر / وكالات