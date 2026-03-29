صواريخ إيرانية تستهدف مصنعًا للكيماويات في النقب واندلاع حرائق هائلة

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم، بسقوط صواريخ إيرانية على منطقة صناعية في النقب جنوبي "إسرائيل"، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل أحد المصانع المهمة في الموقع، وفق ما أظهرته مقاطع مصوّرة متداولة.

وأوضحت القناة أن الصواريخ سقطت في المنطقة الصناعية بمدينة رمات حوبيب، ما أسفر عن اشتعال النيران في المصنع المستهدف، وسط محاولات للسيطرة على الحريق.

وتُظهر الفيديوهات المرفقة لحظات تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من موقع الاستهداف، في حين لم ترد معلومات فورية حول حجم الخسائر أو وقوع إصابات.

وأفادت قناة كان العبرية بأن المصنع الذي قصفته إيران قبل قليل في منطقة النقب يحتوي على مواد خطرة.

ونقلت "نجمة داوود الحمراء" على وقوع إصابة واحدة على الأقل بعد استهداف إيراني لمصنع كيماويات في بئر السبع.

