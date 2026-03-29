سامسونغ تعترف بمشكلات شاشة S26 Ultra وتعد بحل قريب

أثارت مشكلات شاشة هاتف Galaxy S26 Ultra الجديد انتباه شركة سامسونغ، بعد شكاوى مستخدمين من إجهاد العين والصداع بسبب ميزة "شاشة الخصوصية" الحصرية للجهاز. وأكدت الشركة عبر قنواتها الرسمية أنها ستصدر قريبًا تحديثًا لإصلاح مشكلات الشاشة.

وأشار تقرير موقع Sammy Fans إلى أن المستخدمين أبلغوا عن مشكلات "الوميض" و"التشوه" عند تفعيل ميزة الخصوصية، وهو ما قد يكون سبب الانزعاج البصري والإجهاد. وقد تلقى أحد المستخدمين إشعارًا من سامسونغ يفيد بأن الإصلاحات والتحسينات قيد الإصدار.

السبب وراء المشكلة

تعتمد ميزة شاشة الخصوصية على تقنية Flex Magic Pixel داخل طبقة شاشة OLED، التي تقسم البكسلات إلى مجموعتين: ضيقة وعريضة. تعمل البكسلات العريضة كالبكسلات التقليدية، بينما تتحكم البكسلات الضيقة في اتجاه الضوء لمنع رؤية الشاشة من زوايا معينة.

وعند تفعيل وضع الخصوصية، تنطفئ البكسلات العريضة لتبقى الضيقة مضاءة فقط. لكن هذه التقنية تسبب أحيانًا وميضًا أو تغيّرًا مفاجئًا في السطوع عند إمالة الهاتف، ما يجبر العين على إعادة ضبط التركيز، وهو ما يعرفه المستخدمون باسم "تأثير اللكمة".

مع أن التحديث القادم يركز على معالجة مشكلة الوميض والتشوه، فإن خبراء التقنية يشيرون إلى أن إصلاح إجهاد العين قد يكون أكثر تعقيدًا، لأنه مرتبط بالبنية الفيزيائية للشاشة نفسها.

سامسونغ تؤكد أن الحلول ستكون متاحة قريبًا لجميع مستخدمي S26 Ultra، في محاولة لاستعادة ثقة العملاء ومعالجة الانتقادات المتزايدة على منصات التواصل والمنتديات التقنية.

المصدر / وكالات