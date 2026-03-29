كيف تؤثر فصيلة الدم على خطر السكري؟ دراسة تجيب

كشفت مراجعة علمية واسعة أن فصيلة الدم قد تلعب دورًا محدودًا في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وبحسب تقرير في دورية BMC Medicine، فإن الأشخاص من فصيلة الدم B قد يواجهون خطرًا أعلى نسبيًا مقارنة بغيرهم.

وتظهر النتائج أن هذا الخطر يزيد بنحو 28% لدى حاملي فصيلة B، سواء كانت موجبة أو سالبة. ورغم أن النسبة تبدو ملحوظة، فإنها تظل أقل تأثيرًا مقارنة بعوامل أخرى مثل السمنة أو قلة النشاط البدني.

واعتمدت الدراسة على ما يُعرف ب"المراجعة الشاملة"، حيث حلل الباحثون 51 مراجعة منهجية تضم نحو 270 علاقة محتملة بين فصائل الدم وأمراض مختلفة. وبعد إخضاع هذه العلاقات لاختبارات صارمة لقياس قوتها وموثوقيتها، لم يصمد سوى ارتباط واحد فقط بين فصيلة الدم B وخطر السكري.

ويشير ذلك إلى أن العلاقة محتملة وليست صدفة، لكنها تظل محدودة التأثير. فعلى سبيل المثال، يرتبط تناول 50 غرامًا يوميًا من اللحوم المصنعة بزيادة خطر السكري بنسبة 37%، بينما قد يؤدي نمط الحياة الخامل إلى رفع الخطر بأكثر من 100%.

ورغم وضوح الارتباط، لا تزال الآلية البيولوجية غير مفهومة بالكامل. وتطرح بعض الفرضيات دورًا محتملاً للميكروبيوم المعوي، لكن هذه الفكرة تحتاج إلى مزيد من البحث.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن فصيلة الدم تسبب السكري بشكل مباشر، بل تشير إلى ارتباط إحصائي قد يتداخل مع عوامل أخرى.

وفي الخلاصة، قد تضيف فصيلة الدم B عاملًا بسيطًا إلى قائمة المخاطر، لكن التأثير الأكبر يظل مرتبطًا بنمط الحياة، مثل التغذية والنشاط البدني، ما يجعل الوقاية ممكنة بغض النظر عن فصيلة الدم.

المصدر / وكالات