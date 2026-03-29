دراسة تكشف: فصيلة الدم مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالسكري

أظهرت مراجعة علمية واسعة نُشرت في دورية "BMC Medicine" أن فصيلة الدم B قد ترتبط بزيادة محدودة في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، مقارنة بفصائل الدم الأخرى.

ووفقًا للدراسة، يرتفع خطر المرض بنحو 28% لدى حاملي فصيلة B بشقيها الموجب والسالب، إلا أن الباحثين أكدوا أن هذا الارتفاع يبقى أقل تأثيرًا بكثير من عوامل نمط الحياة، مثل السمنة، وتناول الأغذية المصنعة، وقلة النشاط البدني، والتي قد تضاعف الخطر بنسبة تتجاوز 100%.

واعتمدت النتائج على "مراجعة شاملة" حللت 51 دراسة تضم نحو 270 علاقة محتملة بين فصائل الدم وأمراض مختلفة. وبعد إخضاعها لمعايير صارمة، بقي الارتباط بين فصيلة الدم B وخطر السكري هو الأكثر ثباتًا، دون أن يعني ذلك وجود سبب مباشر.

ويشير الباحثون إلى أن الآلية المحتملة لهذا الارتباط لا تزال غير واضحة، مع طرح فرضية تتعلق بدور الميكروبيوم المعوي، لكنها تحتاج إلى المزيد من الدراسة.

ويؤكد الخبراء أن فصيلة الدم ليست عاملًا حاسمًا، وأن الوقاية تظل ممكنة من خلال تبني نمط حياة صحي، بغض النظر عن نوع الفصيلة.

