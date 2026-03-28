بزشكيان: سنرد بقوة على أي هجوم يستهدف بنيتنا التحتية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده سترد بقوة على أي هجوم يستهدف البنية التحتية أو المراكز الاقتصادية فيها.

جاء ذلك في تدوينة السبت عبر منصة "إكس"، أفاد فيها أن بلاده أكدت مرارا أنها لا تنفذ "هجمات استباقية".

وأضاف: "في حال استهداف البنية التحتية للبلاد أو مراكزها الاقتصادية، سنرد بشكل قوي".

كما وجه بزشكيان رسالة إلى دول المنطقة قائلا: "إذا كنتم تريدون التنمية والأمن، فلا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من أراضيكم".

We have said many times that Iran doesn't carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.

To the countries of the region:

If you want development and security, don't let our enemies run the war from your lands. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه "إسرائيل". كما تستهدف إيران مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية.

