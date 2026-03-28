فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قمة طارئة في باكستان.. وساطة جديدة لوقف الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران

بزشكيان: سنرد بقوة على أي هجوم يستهدف بنيتنا التحتية

شهيد وإصابات في غارة إسرائيلية على مركبة شرق خان يونس

حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى كرواتيا للخضوع للصيانة

تشييع جثمان الشهيد الطفل آدم دهمان في بيت لحم

استشهاد صحفيين اثنين جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

تقرير: حكومة الاحتلال شريكة نشطة في إرهاب المستوطنين

الاحتلال يقرّ بـ 9 جرحى خلال 24 ساعة في لبنان

مستوطنون يكسِّرون 10 أشجار زيتون في مسافر يطا

أسعار النفط ترتفع 4.5% إلى 113 دولار للبرميل

28 مارس 2026 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده سترد بقوة على أي هجوم يستهدف البنية التحتية أو المراكز الاقتصادية فيها.

جاء ذلك في تدوينة السبت عبر منصة "إكس"، أفاد فيها أن بلاده أكدت مرارا أنها لا تنفذ "هجمات استباقية".

وأضاف: "في حال استهداف البنية التحتية للبلاد أو مراكزها الاقتصادية، سنرد بشكل قوي".

كما وجه بزشكيان رسالة إلى دول المنطقة قائلا: "إذا كنتم تريدون التنمية والأمن، فلا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من أراضيكم".

 ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه "إسرائيل". كما تستهدف إيران مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية.

المصدر / وكالات
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة